Sport.quotidiano.net - Bologna, Italiano sprona i suoi: "Roma squadra tosta, ripartiamo per fare punti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 11 gennaio 2025 – Ripartire con il piede giusto per continuare a correre e inseguire il sogno europeo. Questi i desiderata per la prima partita del 2025 deltargato Vincenzoche ha presentato la sfida alla, primo appuntamento del nuovo anno. I giallorossi saranno ospiti al Dall’Ara domenica alle ore 18, con Castro e compagni che dovranno cercare di archiviare subito la sfortunata sconfitta con il Verona che aveva chiuso il 2024. “Riprendiamo con questa partita che secondo me è abbastanzaper il momento in cui troviamo il nostro avversario però chiaramente dobbiamo provare a farci trovare pronti. Dobbiamo smaltire la rabbia e l’amarezza della sconfitta contro il Verona. Se la analizziamo, errori e disattenzioni ci hanno penalizzato. Se avessimo vinto avremmo guadagnatoimportanti per la classifica.