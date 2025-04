Cherki del Lione è stato finora più decisivo di Yamal e Bellingham ma nessuno ne parla Rmc Sport

parla molto di Jude Bellingham, Florian Wirtz, Lamine Yamal tra i fenomeni under 21, ma in pochi commentano le ottime prestazioni di Rayan Cherki col Lione, ieri a segno nel suo ottavo gol stagionale.Cherki è stato finora più decisivo di Yamal e Bellingham, ma nessuno ne parlaLe statistiche in Ligue 1 impressionano, scrive Rmc Sport:solo Wirtz è stato più decisivo nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori nati dal 2003 in poi. Il franco-algerino ha raggiunto 8 gol e 9 assist in questa stagione, che sotto la guida Paulo Fonseca sembra essere rinato. Con tali statistiche, è in vantaggio in termini di efficienza in campionato rispetto ad altri giovani come Lamine Yamal (6 gol e 11 assist con il Barça – ma in 28 partite giocate, contro le 25 di Cherki), Désiré Doué (5 gol, 7 assist con il Psg) o Jude Bellingham (8 gol, 8 assist con il Real Madrid).

