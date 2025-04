Unicredit Commerz ok Antitrust tedesca

Antitrust tedesca all'acquisizione del 29,9% di Commerzbank da parte del gruppo Unicredit. "Non sono stati individuati problemi legati alla fusione,per quanto riguarda attività coi clienti privati e commerciali con fatturato fino a 10 mln di euro, grazie alla struttura diversificata dei fornitori", scrive la Bfk, che è l'ufficio federale sulla concorrenza. "Non sono emersi indizi attendibili di un significativo impedimento alla concorrenza", continua la nota di Bfk.

