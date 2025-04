Cina Hainan Haikou ospita quinta edizione CICPE

quinta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan. L’evento e’ in corso qui da ieri 13 aprile fino al 18. Come unica fiera cinese di livello nazionale incentrata sui beni di consumo, l’edizione di quest’anno pone l’accento sull’innovazione e sulla collaborazione globale. La fiera ha attirato la partecipazione di oltre 4.100 marchi da piu’ di 70 Paesi e regioni. Un espositore suona il pianoforte con una mano protesica intelligente alla quinta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ieri 13 aprile 2025. L’evento e’ in corso qui da ieri 13 aprile fino al 18. Romadailynews.it - Cina: Hainan, Haikou ospita quinta edizione CICPE Leggi su Romadailynews.it Questa foto, scattata ieri 13 aprile 2025, mostra una veduta esterna della sede delladella China International Consumer Products Expo () a, nella provincia meridionale cinese di. L’evento e’ in corso qui da ieri 13 aprile fino al 18. Come unica fiera cinese di livello nazionale incentrata sui beni di consumo, l’di quest’anno pone l’accento sull’innovazione e sulla collaborazione globale. La fiera ha attirato la partecipazione di oltre 4.100 marchi da piu’ di 70 Paesi e regioni. Un espositore suona il pianoforte con una mano protesica intelligente alladella China International Consumer Products Expo () a, nella provincia meridionale cinese di, ieri 13 aprile 2025. L’evento e’ in corso qui da ieri 13 aprile fino al 18.

Ne parlano su altre fonti Cina: Hainan, Haikou si prepara a ospitare quinta CICPE. Cina: inaugurato The Cloudscape di MAD architects. Coach Sapio, in Cina per amore del basket: «Hainan sembra Napoli». Hainan Science and Technology Museum: MAD Architects rivela il design. Cina: Hainan, Haikou ospita quinta edizione CICPE. I 10 più grandi campi da golf del mondo.

Nota di elivebrescia.tv: Cina: Hainan, Haikou si prepara a ospitare quinta CICPE - Degli operai posizionano la statua di una mascotte per l'imminente quinta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) presso il Centro int ...

Si apprende da romadailynews.it: Cina: Hainan, Haikou si prepara a ospitare quinta CICPE - L’evento, una piattaforma chiave per il commercio globale e le tendenze di consumo, si terra’ a Haikou, capoluogo di Hainan, dal 13 al 18 aprile.

Segnala romadailynews.it: Cina: bus turistico di Haikou inaugura linea speciale per la CICPE - Un Laobacha Haikou Bus, in servizio su una linea speciale per la China International Consumer Products Expo, fotografato ad Haikou, nella provincia cinese ...