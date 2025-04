Diciannovenne ucciso nel Casertano fermato un minorenne

ucciso nella notte tra sabato e domenica in una sala slot di Cesa (Caserta). Si tratta di un ragazzo di 17 anni, incensurato e amico della vittima, che ha confessato di aver sparato dopo una lite. Il movente resta da chiarire; gli inquirenti non escludono né dinamiche personali né tensioni tra baby gang. Tgcom24.mediaset.it - Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un minorenne Leggi su Tgcom24.mediaset.it Si è costituito ai carabinieri il presunto autore dell’omicidio di Davide Carbisiero, il giovanenella notte tra sabato e domenica in una sala slot di Cesa (Caserta). Si tratta di un ragazzo di 17 anni, incensurato e amico della vittima, che ha confessato di aver sparato dopo una lite. Il movente resta da chiarire; gli inquirenti non escludono né dinamiche personali né tensioni tra baby gang.

