Ilveggente.it - Tutti pazzi per il nuovo Gratta e Vinci: 5 milioni di euro!

Con unda 20 euro puoi vincere fino a 5 milioni.Archiviato il Natale e le lotterie istantanee che ci hanno tenuto compagnia per tutto il periodo delle festività dicembrine, l’offerta deisi è arricchita di untagliando. Che, manco a dirlo, ha già stuzzicato l’interesse degli aspiranti milionari, non fosse altro per i premi da urlo che questa lotteria mette sul piatto., impazza il“New Extra Tutto Per Tutto”: 5 milioni sul piatto (AnsaFoto) – Ilveggente.itIniziamo col dire che questa nuova serie si chiama New Extra Tutto Per Tutto e che la massa premi, per 20 milioni 640mila biglietti, ammonta complessivamente a quasi 322 milioni di euro. Una cifra da capogiro, così come mette i brividi, del resto, il primo premio in palio con questi grattini, che pur essendo appena approdati in ricevitoria e in tabaccheria già promettono scintille.