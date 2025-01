Lanazione.it - Aquila. Il Siena avversario ostico. Domenica al Brilli Peri sfida di cartello

Arezzo, 10 gennaio 2025 –alle 14:30 l’Montevarchi ospiterà ilnella 19ª giornata del Girone E di Serie D. Una partita che mette di fronte due formazioni di grande tradizione, separate da cinque punti in classifica, ma con obiettivi diversi per il prosieguo della stagione. Il Montevarchi si presenta allaal nono posto con 25 punti (7V-4P-7S), un bilancio di 24 gol fatti e 25 subiti. Sotto la guida del neo tecnico Atos Rigucci, i rossoblù hanno trovato una nuova linfa, conquistando due vittorie consecutive contro Ostia Mare (3-2) e Flaminia Civitacastellana (2-1). Con 7 punti nelle ultime 5 partite, il Monte sembra in crescita e punta a consolidarsi nella parte alta della classifica. Il, sesto in classifica con 30 punti (9V-3P-6S), si distingue invece per essere una squadra solida: ha subito appena 15 gol, seconda miglior difesa del girone, ma ha segnato solo 17 reti, uno dei peggiori attacchi del campionato.