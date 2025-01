Mistermovie.it - Mister Movie | Nek e la musica che è cambiata: “Mia figlia ascolta robe tremende”

Nek torna alla conduzione di “Dalla Strada al Palco” su Rai 1, affiancato da Bianca Guaccero. Il cantante esprime la sua opinione sui testili contemporanei, privilegiando la “bellezza” rispetto alla provocazione.Nek Conferma il Suo Impegno Televisivo con “Dalla Strada al Palco”Nek prosegue la sua carriera nel mondo della televisione, confermandosi alla guida del programma Rai “Dalla Strada al Palco”. A partire da venerdì 10 gennaio, il cantante tornerà in prima serata su Rai 1 insieme a Bianca Guaccero, per condurre il programma dedicato alla scoperta dei talenti artistici di strada. Questa nuova edizione promette di portare sul piccolo schermo performance uniche e storie appassionanti, celebrando la creatività e l’abilità di artisti provenienti da tutta Italia.La Genuinità di Nek e il Dibattito sui Testili AttualiLadi Nek è nota per la sua autenticità e semplicità, con testi che arrivano al pubblico in modo diretto e senza cadute di stile.