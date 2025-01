Liberoquotidiano.it - "Danni collaterali", un film d'azione messo in moto da specialisti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Iris ore 21.15. Con Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, John Leguizamo. Regia di Andrew Davis. Produzione Usa 2002. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Un narcotrafficante colombiano mette a segno un attentato nel cuore di Los Angeles. Tra le vittime la famiglia di un pompiere che cerca subito la vendetta. Collabora coll'FBI nella caccia al trafficante (chiamato il Lupo) ma costui sembra imprendibile. Il pompiere decide di recarsi personalmente in Colombia a scovare il terrorista. Non lo scova, però apprende che il ricercato sta progettando un altra strage in USA. E lo aspetta al varco. PERCHÈ VEDERLO Perché è und'inda. Da Schwarzenegger a Andrew Davis che dieci anni prima ci aveva dato "Il fuggitivo". Francesca Neri, forse disturbata dalla forte componente destrorsa della trama (oggi la diremmo "trumpiana") disse che si vergognava d'averlo fatto.