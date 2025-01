Amica.it - Cominciare l’anno in bellezza: le beauty news gennaio 2025

Quando un anno nuovo comincia, è ora di fare annunci ufficiali. Nuovi volti (di attrici e calciatrici) vengono scelti per interpretare lacontemporanea. Nuovi flagship store si aprono, in mete iconiche. Nel mese dedicato all’alimentazione vegana (sostenibile e sana), nuove fiere tracciano il futuro dell’estetica. Una data importante da non scordare: il 21. Il motivo? È la giornata nazionale di un caro amico della nostra pelle. L’acido ialuronico. Scoprite le, sotto.Charlize Theron è volto di Dior CapturePioniera nella ricerca delle cellule madri della pelle, da quasi 40 anni, la linea skincare Capture di Dior ha, per il, un nuovo volto a rappresentarla.