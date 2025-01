Lanazione.it - Un’altra rapina a mano armata. Assalto alla gioielleria Tombelli. «Tre giovani a volto scoperto»

Montelupo Fiorentino (Firenze), 8 gennaio 2025 – Due rapine ain quattro giorni, due episodi violenti ai danni di altrettante gioiellerie distanti appena un chilometro l’una dall’altra. Dopo il colpo messo a segno al Punto Oro di via della Pace nella mattina del 3 gennaio scorso, Montelupo Fiorentino torna nel mirino dei malviventi con unmolto simile nelle modalità, anche se al momento non vi è certezza che i due casi siano collegati. A farne le spese ieri poco prima delle 10 è stata laMarianoin via Poggio alle Donne, nella frazione delle Graziani. Una zona residenziale di paese, a due passi dscuola materna e dal campo sportivo, un contesto tranquillo almeno fino a quando tre banditi ahanno fatto irruzione nel negozio. Stando a una prima ricostruzione, i banditi sarebbero entrati nellafingendosi clienti e facendosi aprire la porta dmoglie del titolare, che in quel momento si trovava sola al bancone.