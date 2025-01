Lanazione.it - Il nuovo libro di Roberto Saviano: “Racconto la storia di una ragazza fiorentina"

Firenze, 8 gennaio 2025 – Uno degli eventi editoriali dell’anno parla fiorentino.sta infatti per tornare con unromanzo, che sarà in libreria a maggio del 2025 per Einaudi Stile Libero. Si intitola ‘L'amore mio non muore’ e racconta ladi Rossella Casini, giovane studentessache commette un errore fatale: si innamora del ragazzo sbagliato. Rossella è scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981 ed è riconosciuta come vittima di 'ndrangheta sebbene il suo corpo non sia mai stato ritrovato. La sua è una vicenda in cui si intrecciano ingenuità, ossessione, coraggio, desiderio, tradimento. "Ha tutti i colori dell'amore: la tragedia, l'ardore, la passione, lo slancio, il sogno – racconta-. È unche Paolo Repetti e Francesco Columbo hanno fortemente voluto e quindi sono molto felice di entrare in scuderia".