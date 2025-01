Da Regione Lombardia 25 milioni per rivoluzionare la mobilità in Val Seriana

Bergamonews.it - Da Regione Lombardia 2,5 milioni per rivoluzionare la mobilità in Val Seriana

Sistemi intelligenti di monitoraggio e controllo del traffico e dei parcheggi, interfacce d’uso per semplificare la vita dei cittadini nella scelta dei mezzi di trasporto, veicoli innovativi e soluzioni personalizzate per venire incontro agli utenti più vulnerabili. Senza dimenticare l’aumento della sicurezza negli spostamenti. Sono solo alcuni dei risultati che si vogliono raggiungere grazie ai progetti vincitori del bando ‘Smart Mobility Data Driven’. Nell’ambito dell’iniziativa,ha assegnato i 25di euro del Piano, pubblicando la graduatoria che ora dà tempo ai partecipanti di accettare il contributo e avviare i lavori da realizzare entro giugno 2026.Nella lista c’è anche un progetto per migliorare ladella Val Camonica e Val: la proposta, dal titolo ‘#IOVIAGGIOINVALLE’, ha un valore di 2,5di euro e vede come beneficiarie le due Comunità montane, con partner esterni il Cluster Lombardo della, Anpase Università Milano Bicocca.