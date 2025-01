Tvplay.it - Roma, colpo a sorpresa: arriva il nuovo vice Dovbyk

Leggi su Tvplay.it

Il mercato dellaentrerà nel vivo con la ricerca del. Come trapelato nelle ultime settimane, infatti, il club giallorosso potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi uncentravanti con la cessione di ShomurodovDopo la vittoria nel derby, laconcentrerà le sue attenzioni anche sul fronte mercato. Tiene banco il futuro di Shomurodov, il quale potrebbe lasciare subito la Capitale per abbracciare l’inizio di una nuova avventura lontano dai giallorossi. Su di lui resta vivo l’interesse del Cagliari, del Monza e anche del Parma. Lapotrebbe aprire al suo addio solamente con l’arrivo di unattaccante, il quale permetterebbe adi rifiatare.il(LaPresse) TvPlay.itI capitolini potrebbero valutare l’affondo su Beto, ma l’attaccante dell’Everton piace anche al Torino, con i granata pronti a offrire al centravanti portoghese un ruolo da centravanti titolare.