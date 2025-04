Ilfattoquotidiano.it - “Sono fuggiti lasciando 158 barili pieni di feci umane”. Orrore nell’eco-resort ma i proprietari si difendono: “Volevamo creare un pianeta più bello”

Una coppia danese che in Svezia gestiva undefinito tra i più ecologici al mondo è al centro di una bufera. O, meglio, di una shitstorm, e non solo mediatica. Un’inchiesta dei quotidiani Dagens Nyheter e Politiken ha rivelato che pochi mesi fa Flemming Hansen e Mette Helbækscappati in Guatemalasi alle spalle diversi animali, morti per essere stati abbandonati fuori durante la notte, e 158di. Non solo: le acque reflue sarebbero state lasciate scorrere nella foresta. Le loro azionistate definite “crimine ambientale” dalle autorità locali, ma i diretti interessati respingono le accuse.I due, marito e moglie, dopo aver lavorato come chef in Danimarca, avevano deciso di seguire “il richiamo della natura” mettendo in piedi un “nella foresta” nella Svezia meridionale.