Cesare Cremonini ed Elisa fuori il singolo Nonostante tutto

edpubblicano oggi ilche si candida come uno dei tormentoni dell’estate 2025Il pop italiano ridefinisce i suoi confini grazie a uno tra i sodalizi artistici più interessanti degli ultimi anni. La scrittura di precisione, l’intreccio di melodie rafforzate dai cori e una sequenza di esplosioni sonore che spaziano dal pop contemporaneo all’elettronica, rendono unico e inconfondibile il nuovo brano scritto a quattro mani daed(e prodotto dai due artisti insieme ad Alessio Natalizia)., che si preannuncia essere una tra le hit più importanti del 2025, è in uscita oggi (venerdì 11 aprile) in radio e su tutte le piattaforme digitali.“”, racconta, “è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza.