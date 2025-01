Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Sono allo stesso tempo vittima e traditrice

Ciao Ester,V., una donna di 32 anni ed è arrivato anche il mio turno di scriverti: apprezzo molto le tue risposte pragmatiche e la tua visione senza filtri e preconcetti delle. In tanti casi, leggerti è stato per me un aiuto ed un’ispirazione, anche se le storie di cui parlavi erano (non tanto) diverse dalle mie e credevo di avere già raggiunto un certo livello di consapevolezza. E invece, questo non è sufficiente ora, all’ennesima storia in cui ripeto l’errore di struggermi per capire le motivazioni dei comportamenti di uomo che non mi da ciò di cui ho bisogno, di finire tra le braccia di colui per cui “nonabbastanza” anche se ho già qualcosa di diverso che dovrebbe soddisfarmi. L’amore parte da se stesse: è la chiave perdi coppia appaganti X Perché io ho, da alcuni anni, una storia con A.