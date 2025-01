Sport.quotidiano.net - Hockey su pista, il pratese Stefano Zampoli si laurea campione d'inverno

Prato, 7 gennaio 2025 - Con la vittoria per 14-5 ottenuta contro Giovinazzo pochi giorni fa in campionato, l'Trissino si ètod'della Serie A1 2024/25 disucon 33 punti, davanti al Forte dei Marmid'Italia in carica a quota 29. E una parte non secondaria del merito è anche di un portiere, che anche nell'ultimo match difendeva la porta veneta: si tratta dell'ex-HP Maliseti, che sta sempre più confermandosi fra i migliori portieri del torneo. E' l'estremo difensore che ha subito meno reti (12) in virtù dei circa trecento minuti sin qui giocati. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il venticinquenne di Prato può essere fiducioso: l'assalto a quello che sarebbe il terzo Scudetto in carriera, alla Coppa Italia e alla Champions League può e deve concretizzarsi.