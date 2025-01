Ilfattoquotidiano.it - Caso Liguria, archiviazione per Roberto Spinelli. Il gip di Genova: “Dribblato” dal padre Aldo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È arrivata l’definitiva per, il figlio dell’imprenditore, coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione inche aveva portato ai domiciliari l’allora presidente della Regione Giovanni Toti e lo stesso, mentre l’ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini era finito in carcere. I tre nelle scorse settimane hanno patteggiato pene dai due anni e tre mesi a tre anni e quattro mesi. Nell’inchiesta era finito anche, indagato per corruzione. La procura aveva chiesto l’, oggi decisa dalla giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Per la giudice vi è il dubbio che il figlio “avesse piena consapevolezza del patto corruttivo esistente tra ile Giovanni Toti” e “appare probabile che il figlio, con riferimento ai finanziamenti, venisse regolarmente “” dal”.