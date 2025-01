Lapresse.it - Acca Larentia, Rocca attacca Gualtieri su rimozione targa: “Provocazione inutile”

“L’anno scorso eravamo insieme (con il Comune di Roma, ndr). Certo, l’atteggiamento per lanon mi ha messo in condizioni di poter avere una commemorazione. Mi sono sentito con il sindaco e l’assessore Smeriglio. Se si avvierà realmente un percorso condiviso la mia disponibilità è ovviamente totale, ci mancherebbe”. Questo il commento del presidente della regione Lazio, Francesco, in occasione della deposizione di una corona di fiori per commemorare i morti della strage di: “Non ci sono morti di serie A e morti di serie B quando dobbiamo ricordare. Le polemiche di questi giorni per me sono vergognose”. Il riferimento è alla questione legata allain ricordo di una delle vittime, Stefano Recchioni, fatta rimuovere il 30 dicembre scorso dal comune di Roma dopo le proteste di ANPI e altre sigle politiche per via della firma ‘I camerati’ alla fine della lapide commemorativa: “Non avete commemorato insieme al comune di Roma perché il comune ha tolto la?” chiede un giornalista a, che risponde: “Io non mi sono sentito di commemorare con il comune in questa giornata”.