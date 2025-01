Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Tacchinardi: “Thiago Motta non ha l’ossessione di vincere”

Ai microfoni di Mediaset, l'ex centrocampista bianconero Alessioha analizzato la sfida tra, conclusasi con una vittoria in rimonta dei rossoneri per 2-1. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La Juve ha perso perchénon ha l'ossessione dile partite. Anche stavolta si è vista una Juve in controllo per 60 minuti, prima che una disattenzione permettesse agli avversari di recuperare. La Juve gioca, controlla, domina, ma poi butta spesso via il vantaggio".