"Inversione di rotta per l'Italia, possiamo fare sempre di più": parla Meloni

Dagli equilibri di governo, alle amicizie internazionali, passando per le questioni interne a Fratelli d'. La presidente del Consiglio Giorgia, si mette a nudo un'intervista rilasciata a "7", il settimanale del Corriere della Sera. "C'è una grandissima, e ritrovata, fiducia verso l'" sottolinea la premier, "questo non significa che vada tutto bene e ma l'dic'è. Detto questo, sono comunque convinta che dobbiamo edi più e meglio", ha aggiuntodicendo che nella maggioranza non ci sono litigi ma confronti come in ogni "famiglia". Interrogata sul suo rapporto con Elon Musk, lo ha definito "uomo geniale dipinto come un mostro". Infine alla domanda se avesse mai pensato di "togliere la fiamma dal simbolo" di Fratelli d'la premier ha detto che questa non è "mai stata una questione all'ordine del giorno".