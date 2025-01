Oasport.it - Iga Swiatek ancora imbattuta in United Cup: “Sarà una bella sfida contro Rybakina in semifinale”

Leggi su Oasport.it

Prosegue il percorso netto di IganellaCup 2025, competizione a squadre miste in corso di svolgimento tra Perth e Sydney (in Australia) fino a domenica 5 gennaio. La numero 2 del ranking WTA ha firmato oggi il terzo successo consecutivo in singolare, sconfiggendo in rimonta Katie Boulter per 6-4 al terzo set e regalando alla Polonia il punto del 2-0la Gran Bretagna valido per la qualificazione alle semifinali del torneo.“Sono ovviamente felice per la mia partita perché è stata davvero intensa e molto dura, l’inerzia ha oscillato in diverse occasioni. Ho avuto le mie chance nel primo set ma non le ho sfruttate. D’altra parte non ne ho poi sciupata nemmeno una nel terzo e non era facile, sia fisicamente che mentalmente“, ha dichiarato la 23enne nativa di Varsavia in conferenza stampa.