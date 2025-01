Lanazione.it - I grandi concerti del 2025 a Firenze

, 3 gennaio– Dai teatri al Visarno, dal Mandela al teatro Cartiere Carrara, ilsi preannuncia come un grande anno per la musica live a. Un lungo elenco digià in programma, anche se molti altri si aggiungeranno in seguito. Con la particolarità che quest’anno non ci saranno eventi al Franchi, causa lavori in corso, ma ci penderà la Visarno Arena a fare supplenza per gli eventi che prevedono il maggior afflusso di pubblico. Gennaio Al teatro Cartiere Carrara gennaio propone appuntamenti davvero diversi tra di loro: il 14 un nome storico della canzone italiana, Massimo Ranieri, con il tour “Tutti i sogni ancora in volo” che riprende un verso di Perdere l’amore, brano con cui vinse il Festival di Sanremo 1988; il 20 arriva invece il rap di Tony Boy mentre il giorno dopo, il 21 gennaio, tocca al punk dei La Sad.