Quotidiano.net - Caso Sala, le mosse del governo. Meloni ai ministri: ora fare presto. Teheran convoca l’ambasciatrice

Inizia il count down sulCecilia. "Immediata liberazione" e "trattamento rispettoso della dignità umana", è la perentoria richiesta rinnovata ieri dalitaliano alla Repubblica iraniana. Che frattanto hato per oggiPaola Amadei. L’accelerazione di Palazzo Chigi trova conforto nele rivelazioni sulle difficili condizioni di detenzione rivelate nelle telefonate della giornalista ai famigliari. "Per quanto riguarda Mohammad Abedini, che è al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti – prosegue la nota di palazzo Chigi – ilribadisce che a tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali". Col che il collegamento tra l’arresto adella 29enne giornalista italiana il 19 dicembre e il fermo tre giorni prima a Malpensa del 38enne tecnico/accedimico svizzero-iraniano è sancito ufficialmente.