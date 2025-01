9-1-1 | Lone Star il video d’addio anticipa il finale agrodolce dello show

Leggi su Cinefilos.it

9-1-1:, ililLunedì 20 gennaio inizia la fine di 9-1-1:. Ildi serie dell’amato spinoff di 9-1-1 andrà in onda il 3 febbraio e dopo di allora sarà definitivamente chiuso. Loè iniziato quasi cinque anni fa, riunendo un cast e una troupe forti che hanno raccontato alcune delle storie più selvagge e d’impatto della televisione. La Fox ha pubblicato un nuovodietro le quinte in cui i membri del cast riflettono sul loro percorso negli ultimi anni di carriera. Ilpresenta anche alcune scene degli ultimi tre episodi della serie, cheno ildi alcune storie, tra cui un matrimonio. Marjan (Natacha Karam) si sposa!9-1-1:è stata fortunata perché la maggior parte dei membri del cast non ha lasciato la serie.