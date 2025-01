Ilfoglio.it - Quelle ragioni arcaiche e inconfessabili dietro l'odio per gli ebrei

Sul Corriere della Sera del 31 dicembre Ernesto Galli Della Loggia ha provato a ragionare sul “sentimento d’insopportabilità” che moltissimi nutrono nei confronti deglie dell’ebraismo, un sentimento che è stato a lungo “relegato nelle pieghe dell’inconscio” e a cui la guerra di Gaza ha offerto l’occasione di scatenarsi. Chiunque non abbia l’animo del persecutore se n’è accorto, negli ultimi mesi: lepolitiche e militari coprono solo una piccola parte di questo accanimento, il resto è un’eccedenza mostruosa che proviene da regioni molto più. Già, ma da dove? Galli Della Loggia ha ipotizzato alcune risposte possibili. Decine di altre il lettore potrà trovarle in due antologie utilissime, La psicoanalisi e l’antisemitismo (a cura di Mauro Bertani e Michele Ranchetti, Einaudi editore) e Psychanalyse de l’antisémitisme contemporain (a cura di Shmuel Trigano, edizioni In Press).