Allenamento Juve il report a due giorni dalla sfida contro il Lecce | ecco su cosa ha lavorato Tudor

di RedazionentusNews24, ila dueil: tutti i dettagli sulla seduta odiernaContinua a lavorare laalla Continassa a dueil: ildella seduta odierna pubblicato dal club bianconero.– «Continua la preparazione del prossimo match casalingo che attende i bianconeri, in programma sabato 12 aprile alle ore 20:45il, valido per la 32^ giornata di campionato. Nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa per la sessione d’, durante la quale ci si è concentrati sul lavoro tattico, per poi passare alle palle inattive e alle esercitazioni offensive. Domani è giorno di vigilia: la squadra si allenerà al mattino al JTC e, come di consueto, mister Igorterrà la conferenza stampa di presentazione della gara all’Allianz Stadium alle 14.