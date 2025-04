Irst mancano dall' Ausl 32 milioni di euro I sindacati | Seguiamo la situazione

Irst di Meldola mancano all'appello 3,2 milioni di euro. E' quanto emerge dal verbale del bilancio previsionale 2024 dell'Irst di Meldola, pubblicato giovedì dall'edizione forlivese del Resto del Carlino. Si tratta di somme "non riconosciute dall'Ausl Romagna in applicazione dell'accordo di.

