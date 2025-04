Lettera43.it - Sanremo, pubblicato il bando del Comune per la ricerca di partner: tocca ai progetti

La determina dirigenziale con cui ildiha approvato l’avviso di manifestazione d’interesse con cui ha indetto la procedura per individuare unin grado di organizzare e trasmettere in chiaro il Festival della Canzone italiana è stata pubblicata. Il documento era stato approvato il 5 marzo e ci saranno 40 giorni per presentare i. Ilsi riferisce non soltanto alla prossima edizione, quella del 2026, ma anche agli anni 2027 e 2028 con una possibile proroga di massimo altri due anni. La procedura è in due parti: la prima è selettiva e riguarda la pubblicazione dell’avviso, mentre la seconda è negoziale e porterà ile ilscelto a negoziare i termini finali della convenzione.Mager: «evento mediatico più importante d’Italia»Il sindaco diAlessandro Mager ha commentato: «Per la prima volta nella sua storia ildi, titolare dei marchi Festival die Festival della Canzone Italiana, in ottemperanza alla sentenza del Tar, ha dovuto pubblicare una manifestazione di interesse per quello che è unanimemente riconosciuto come l’evento mediatico più importante d’Italia, capace ogni anno di coinvolgere milioni di persone».