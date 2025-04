I 40 migranti che andranno in Albania partono dal porto di Brindisi | le proteste

Brindisi - La nave "Libra" trasferirà 40 migranti dal Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio) di Brindisi verso il centro di Gjadër, in Albania. Secondo quanto appreso dall'Ansa, l'imbarcazione della Marina Militare dovrebbe partire nella mattinata di domani (venerdì 11 aprile 2025). A bordo.

I 40 migranti che andranno in Albania partono dal porto di Brindisi: le proteste. Tutti liberi i 43 migranti portati in Albania, tornano sabato sera a Bari. Viaggio nei centri per migranti in Albania, il "modello Italia" che piace alle destre europee. Sospeso trattenimento migranti in Albania, giudizio rimesso a Corte Ue. Migranti, tornati dall’Albania 43 migranti. Motovedetta in porto a Bari. Due nuovi stop dei tribunali al decreto “Paesi sicuri”. Ne parlano su altre fonti

