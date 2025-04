Internews24.com - Mercato Inter, il Napoli fa sul serio per Frattesi e prova a giocare d’anticipo: la mossa dei partenopei e il prezzo fissato dai nerazzurri

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilfa sulper: ladeie la valutazione da raggiungerevenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di calcioMatteo Moretto ha aggiornato sulla possibilità da parte degli uomini deldi chiudere la trattativa in uscita per il trasferimento di Davideal. Ihanno inserito il nome del centrocampista nerazzurro in cima alla lista delle proprie preferenze eno a. Il club di Viale della Liberazione, dal canto suo, fissa il– «Per quanto riguardache ha appena fatto un gol decisivo contro il Bayern Monaco ed è assolutamente concentrato a chiudere al meglio la stagione con l’, il discorso è un po’ diverso.