A Francavilla le riprese del film La bella giovinezza di Alessandro Zizzo

Francavilla FONTANA - Domani, venerdì 11 aprile, a Francavilla Fontana si gireranno alcune scene de: "La bella giovinezza", il nuovo film del regista Alessandro Zizzo, un'opera che attraversa epoche e stagioni, tra teatro, treni persi, sogni, rimpianti, vendette, ricordi ed errori casuali capaci.

