Usa deputati dem contro Trump | Indagare se sia responsabile di insider trading

Il deputato dem Adam Schiff ha richiesto l’intervento del Congresso per accertare se il presidente Donaldsiadio manipolazione del mercato. L’attenzione si è concentrata su un episodio avvenuto dopo l’apertura dei mercati, quandoha pubblicato un messaggio sul social Truth scrivendo: «Adesso è un momento grandioso per comprare!». In seguito, i prezzi delle azioni hanno subito un’impennata significativa, alimentando sospetti su un possibile vantaggio personale ottenuto con informazioni privilegiate.LEGGI ANCHE:e le accuse di aggiotaggio: così con i dazi può aver manipolato il mercatoIl post su Truth prima della sospensione dei dazi e il rialzo dei mercatoA tre ore di distanza dal post del presidente americano su Truth è giunta la conferma di una misura che già circolava tra indiscrezioni nei giorni precedenti, ma che era stata smentita dalla Casa Bianca: la sospensione, per un periodo di 90 giorni, dei dazi imposti agli stati esteri, esclusa la Cina.