Firenzetoday.it - Turismo, cartello contro la truffa delle campanelle

Leggi su Firenzetoday.it

"Non cadere nella trappolatre" recita unpiazzato nel quartiere di San Lorenzo per avvertire i turisti di non incappare nelle squadre che lo scorso anno più volte si sono piazzate nelle zone centralindo i malcapitati con l'ingannevole "gioco" in strada. .