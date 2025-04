Accoltella il padre per difendere la madre il gip concede i domiciliari a un giovane | Non voleva uccidere

difendere la madre che il patrigno stava cercando di strozzare e l'avrebbe colpito due volte alla schiena con una coltellino svizzero. Per il gip Rosario Di Gioia, Mattia Massimo Patti, 20 anni, non avrebbe però effettivamente tentato di uccidere l'uomo, nella loro. Palermotoday.it - Accoltella il padre per difendere la madre, il gip concede i domiciliari a un giovane: "Non voleva uccidere" Leggi su Palermotoday.it Sarebbe intervenuto solo perlache il patrigno stava cercando di strozzare e l'avrebbe colpito due volte alla schiena con una coltellino svizzero. Per il gip Rosario Di Gioia, Mattia Massimo Patti, 20 anni, non avrebbe però effettivamente tentato dil'uomo, nella loro.

