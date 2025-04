Juventusnews24.com - Infortunio Perin, le condizioni del portiere della Juve dopo l’allenamento odierno: le ultime dalla Continassa

di Marco Baridon, ledel: tutti i dettagli sull’estremo difensore in vista del LecceIlMattia, nonostante gli esami abbiano escluso lesioni per il problema muscolare che gli ha fatto dare forfait contro la Roma, sta continuando le terapie. Anche oggi, come appreso dantusnews24, l’estremo difensore bianconero come Mbangula si sono allenati a parte.Le sueverranno monitorare giornogiorno in vistasfida contro il Lecce che si giocherà sabato alle 20:45.Leggi suntusnews24.com