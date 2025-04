Chiccheinformatiche.com - Non rinunciare alla sicurezza: preparati alla fine del supporto di Windows 10 – Cosa significa questo messaggio?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Sempre più utenti10 stanno visualizzando unimportante:“Nondeldi10”.Si tratta di un promemoria da parte di Microsoft che anticipa ladelufficiale per10, fissata per il 14 ottobre 2025.che, dopo tale data, il sistema operativo non riceverà più aggiornamenti di, correzioni di bug otecnico. Un cambiamento che può avere un impattotivo sullae sull’affidabilità del proprio PC.comporta ladelper10Ladelnon rende improvvisamente inutilizzabile il tuo computer, ma lo espone progressivamente a rischi informatici più elevati, come virus, malware e vulnerabilità sfruttabili da hacker. Anche i software di terze parti potrebbero iniziare a perdere compatibilità, rendendo l’esperienza d’uso meno fluida e affidabile.