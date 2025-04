Firma in Serie A colpo da Manchester | decide Osimhen

Un nuovo colpo in Serie A: arriva direttamente da Manchester, spunta la decisione di Osimhen. Una novità assoluta arrivata pochi minuti fa, l'annuncio. Un nuovo colpo di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Le big italiane sono alla ricerca di nuovi validi attaccanti in ottica futura: spunta l'intreccio con Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray è ancora di proprietà del Napoli, che dovrà prendere così la miglior decisione possibile. Firma in Serie A: arriva subito da Manchester. Un nuovo annuncio proveniente da Manchester per il trasferimento in Serie A. Un arrivo sorprendente per la big italiana: spunta tutta la verità dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto.

