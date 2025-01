Amica.it - Ci siamo innamorate del mascara burgundy

Leggi su Amica.it

Ilnero non si tocca,tutte d’accordo. E la fedeltà al più classico dei colori non vacilla quasi mai, tranne magari l’occasionale defezione con unmarrone. Ed è ancora più difficile che icolorati blu e verde diventino quelli per tutti i giorni. Eppure su TikTok è caccia aperta al miglior, che sembra avere le potenzialità, se non per spodestare, quantomeno per essere un’ottima concorrenza per quello nero. Ilborgogna è infatti uno dei trend più cool che abbiamo visto ultimamente, perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di colore inaspettato al proprio sguardo senza rinunciare all’eleganza. Questo colore, che si colloca tra il rosso e il viola, dona un effetto sofisticato e intrigante, capace di valorizzare ogni tipo di look.