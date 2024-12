Oasport.it - Tutti gli eventi sportivi a gennaio 2025: spiccano Australian Open e Mondiali di pallamano (con l’Italia!)

Leggi su Oasport.it

Ilsi aprirà con un mese diricco diassolutamente da non perdere. Sono già incominciate manifestazioni di un certo rilievo come il Tour de Ski (sci di fondo), la Tournée dei Quattro Trampolini (salto con gli sci), la United Cup e i primi tornei di tennis della stagione.Dal 3 al 17andrà in scena la Dakar, il rally raid più prestigioso e importante al mondo. Il 6porterà con sé il Campaccio (tradizionale Cross di atletica leggera a San Giorgio su Legnano) e la Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Roma e Fiorentina. Gli sport invernali ci terranno poi compagnia per tutto il mese con le varie tappe di Coppa del Mondo.Dal 10 al 12andranno seguiti gli Europei di speed skating, mentre dal 17 al 19ci saranno gli Europei di short track.