Raffica di furti nelle abitazioni. Riattivate le telecamere "spente"

Il comune di Castelfranco Piandiscò e il vasto territorio della Valdambra nella morsa dei topi di appartamenti.segnalati con cadenza quasi giornaliera, non sempre di notte come qualcuno può pensare ma durante l’orario pomeridiano o poco dopo il tramonto quando i ladri agiscono indisturbati e coperti dall’oscurità. Basta, alla fine, che non ci sia più nessuno all’interno dell’appartamento e i ladri ne approfittano per entrare dalla finestre, o scassinando l’ingresso principale, rovistando ogni dove e portando via oggetti magari non dall’alto valore economico ma ma che racchiudono dentro di sé un importante significato affettivo. A Castelfranco Piandiscò i cittadini sono ormai esasperati, i casi disono aumentati drasticamente nell’ultimo mese e non mancano gli sfoghi sui social a cui l’amministrazione comunale ha comunque provveduto a informare la cittadinanza, tramite il vice sindaco Claudio Calcinai, della riattivazione di quattroper il rilevamento targhe all’ingresso del capoluogo e delle varie frazioni oltre all’installazione di cinque nuovi dispositivi a 360° che confluiscono in diretta nella sede dei vigili urbani e in quella centrale delle forze dell’ordine.