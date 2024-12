Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Piatek, Paqueta e non solo: i flop invernali

Ilinvernale, spesso considerato il “mercato di riparazione”, ha visto ilprotagonista di acquisti che si sono rivelati più deludenti che fruttuosi. Se da un lato ci sono stati alcuni colpi azzeccati che hanno scritto pagine di storia, dall’altro il club rossonero ha dovuto fare i conti con investimenti alquanto sbagliati, che non hanno mai avuto l’impatto sperato sul rendimento della squadra. Uno dei più clamorosidel mercato invernale rossonero è stato Marcio Amoroso. Il brasiliano, che aveva brillato con Parma e Udinese, fu fortemente voluto da Adriano Galliani nel gennaio 2006. Nonostante l’enorme aspettativa, a 32 anni Amoroso non riuscì mai a imporsi e si rivelò una delusione totale, con sole 4 presenze e una rete su rigore contro la Roma. Ceduto a fine stagione in Brasile, il suo acquisto è stato uno dei più fallimentari della storia recente del club.