United Cup 2025, Kazakistan vittorioso a sorpresa contro la Grecia e ai quarti di finale

Verdetto arrivato dalla RAC Arena di Perth (Australia), teatro della sfida del Gruppo C diCup tra. Nella competizione tennistica a squadre miste (uomini/donne) di scena sul cemento australiano, la formazione kazaka è riuscita a imporsi 3-0 e, nei fatti, ha staccato il biglietto per idi.Un esito inatteso se si pensa soprattutto a quanto accaduto nella sfida del singolare maschile tra il quotato Stefanos Tsitsipas (n.11 del mondo) e Alexander Shevchenko (n.78 ATP). Quest’ultimo, infatti, si è imposto in maniera sorprendentel’ellenico con il punteggio di 6-4 7-6 (0). Tsitsipas ha anche chiesto un Medical Time Out all’inizio del secondo set, recuperando un break di svantaggio.Tuttavia, il forte tennista greco ha pagato a carissimo prezzo i tanti errori non forzati commessi (40) che hanno inciso non poco sull’economia della partitaShevchenko.