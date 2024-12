Ilfattoquotidiano.it - Mercedes-Benz Italia, fine anno agrodolce. E la Stella rispolvera l’offerta diesel

Dal tutto elettrico al 2030 annunciato nel 2021, alla “offensive” di2024, è un attimo, lungo quasi quattro anni in casa. Non la vogliamo chiamare retromarcia perché sotto le feste siamo tutti più buoni? Va bene, non è un delitto. Lo diceva anche Einstein quando sosteneva che “la misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario”.Però non si può far nemmeno finta di niente. E allaè tutta una questione di strategie. Nel 2021 si era nel pieno del delirio onirico del tutto e solo elettrico con le quali i costruttori, tutti i costruttori, senza distinzione, si sono fatti del male da soli seguendo la poco equilibrata politica dell’UE. Oggi i numeri di vendita dell’elettrico in Europa e soprattutto inconsigliano una revisione ispirata alla realpolitik tanto cara a Von Bimarck.