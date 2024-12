Iltempo.it - Il vicario Reina apre la Porta Santa di San Giovanni | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Alle 10 di questa mattina è stata aperta la terzadel Giubileo nella basilica di Sanin Laterano, con una cerimonia alla presenza del Cardinaleper la diocesi di Roma Baldassarre. L'evento giubilare, il secondo in una Basilica romana, segue l'apertura dellanella Basilica di San Pietro e quella nella Casa circondariale di Rebibbia, entrambe effettuate da Papa Francesco, la prima in sedia a rotelle e la seconda in piedi. Quella di oggi non è una giornata qualsiasi: si celebra, infatti, la Festa dellaFamiglia di Gesù, Maria e Giuseppe e - con l'apertura delladi Sanin Laterano - il Giubileo inizia ufficialmente in tutte le diocesi del mondo e celebrate dai rispettivi vescovi. L'apertura dellanell'atrio della Basilica lateranense, cattedrale di Roma e "madre di tutte le chiese", precede quelle che avverranno aMaria Maggiore il primo gennaio alle 17, da parte del cardinale arciprete Stanislaw Rylko, e a San Paolo fuori le Mura il 5 gennaio alle 10, da parte del cardinale arciprete James Harvey.