Zonawrestling.net - WWE: Caos a SmackDown, chi ha attaccato gli Street Profits?Il mistero si infittisce

L’episodio didel 27 dicembre è stato un evento significativo, segnando l’ultimo show di due ore del brand blu nel 2024, prima dell’aggiunta di una terza ora nel 2025.GliProfits erano pronti ad affrontare i Motor City Machine Guns per i titoli di coppia, ma sono stati rimossi dal match dopo un attacco nel backstage. I DIY li hanno sostituiti e alla fine hanno vinto i titoli, trasformandosi in Heel.Durante un segmento nel backstage didi questa settimana, si è cercato di svelare ilsu chi avessegliProfits. I Pretty Deadly hanno accusato i Garza, ma potrebbe non essere così. Apollo Crews è intervenuto, affermando che gliProfits sono stati ingannati, indicando i DIY come i responsabili dell’attacco, e ha aggiunto di saperlo perché lo ha visto con i suoi occhi.