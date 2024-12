Agi.it - Sci, gli 'uomini-jet' a Bormio. Grande attesa per Paris e Casse

AGI - Gli '-jet' sono attesi sulla pista 'Stelvio' che sarà anche quella delle gare maschili dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, mentre le donne delle discipline tecniche si troveranno a Semmering in Austria. Ultimo fine settimana del 2024 con tante speranze azzurre sia sulle nevi ghiacciate valtellinesi che su quelle austriache dove le ultime vittorie risalgono al secolo scorso, ovvero a quasi 30 anni fa con Deborah Compagnoni in slalom nel 1996 e Karen Putzer in gigante nel 1997. Un'altra era. Sulla 'Stelvio' le vittorie italiane sono state ben otto, sette volte con Dominik(sei in discesa libera) e una con Christof Innerhofer, il primo azzurro a imporsi anel 2008.La Coppa del mondo maschile offrirà la discesa libera (ore 11.30) mentre quella femminile lo slalom gigante (prima manche ore 10; seconda ore 13).