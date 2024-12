Ilnapolista.it - Portare Lorenzo Pellegrini a Napoli è complicato. Si valuta Cristante come alternativa (CorSport)

Il mercato delsi concentra anche sul centrocampo. C’è la tentazionema,scrive il Corriere dello Sport, trovare l’accordo con la Roma è molto complesso. Anche per questo ilstando.Leggi anche: Raspadori è l’uomo mercato del, ipotesi scambio con(Sky)L’incastro tra Roma epernon è agevole. Si pensa aScrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Raspadori ha tante offerte, ha mercato: piace all’Atalanta, piace all’OM, piace alla Roma. Roma che in dote ha, un capitano in vetrina in questa fase. Ranieri è stato chiaro: il club è pronto ad ascoltare offerte e ilè in prima linea. È un’opzione concreta. Ma anche in questo caso l’incastro non è agevole: intanto per i parametri di stipendio, considerando chearriva a percepire 6 milioni tra base fissa e bonus; poi, per la formula (il prestito è la prediletta ma non convince).