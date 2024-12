Quotidiano.net - Italiana accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo. Lo zio: "Martina adesso è fuori pericolo"

È totalmenteVoce, la 21enne ferita la scorsa settimana a coltellate adMohit Kumar. A darne notizia è lo zio, Antonio Voce: "Il babbo Carlo ha parlato con la primaria che ha dichiarato. Ovviamente ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo, ci sono da controllare tutte le ferite al volto, specialmente una che può dare un rischio di paralisi facciale. Per la parte sinistra quella colpita all’orecchio, al momento qualche problematica c’è. Però la notizia più importante è che finalmente si può dichiarare totalmente". L’ex della giovane, 24 anni, si trova anch’egli in ospedale per le ferite riportate durante una colluttazione ingaggiata con alcuni colleghi della ragazzache lo avevano fermato.